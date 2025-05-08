قطع شرايين إيده بسكينة.. مشهد صادم داخل شقة عاطل بمساكن دهشور



كتب - محمد شعبان:

شرع عاطل في التخلص من حياته بقطع شرايين يده اليسرى بأكتوبر لكن العناية الإلهية منحته فرصة ثانية للحياة.

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع محاولة انتحار بمساكن دهشور.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن عاطلا يدعى بهاء أحمد 44 عاما حاول التخلص من حياته بقطع شرايين يده اليسرى بآلة حادة لمروره بأزمة نفسية.

أسرة المصاب نقلته إلى المستشفى المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.