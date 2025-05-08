عصابة آثار وهمية تخدع الضحايا بذهب وتماثيل مقلدة في القاهرة

كتب - محمود الشوربجي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للأنشطة غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 6 متهمين، بينهم أجنبي واثنان لهما معلومات جنائية، تورطوا في النصب على المواطنين بادعاء امتلاك آثار فرعونية.

وكشفت التحريات الأمنية أن أفراد التشكيل استغلوا صفحات إلكترونية للترويج لقطع فرعونية مزيفة، مدّعين أنها أثرية، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية من الضحايا.

وأسفرت التحركات الأمنية عن ضبط المتهمين بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية، و40 سبيكة ذهبية مقلدة، و40 قطعة ذهبية منقوشة برسومات فرعونية، و20 تمثالًا فرعونيًا مزيفًا، بالإضافة إلى جهاز للكشف عن الآثار و11 هاتفًا محمولًا تحوي دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.

كما تم التوصل إلى أحد الضحايا، والذي أبلغ قسم شرطة المقطم بتعرضه للنصب على يد أفراد العصابة، واستيلائهم على مبلغ مالي منه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.