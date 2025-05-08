أجهزة تعدين ودولارات.. سقوط تاجر العملات الرقمية بالقاهرة

كتب - رمضان يونس:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص في القاهرة بتهمة الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفّرة عبر المنصات الإلكترونية، في مخالفة للقانون تُهدد الاقتصاد القومي وتخالف تنظيمات السوق المصرفي.

وجاءت التحركات الأمنية عقب معلومات دقيقة من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت عن نشاط غير مشروع لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية سابقة، اتضح تورطه في بيع وتعدين العملات الرقمية وبيع أجهزة التعدين عبر الإنترنت، إلى جانب الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبطه داخل محل إقامته، وعثرت بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وعدد من الهواتف المحمولة وبطاقات دفع إلكتروني، بالإضافة إلى محفظة إلكترونية تحوي مبلغًا من العملة الأجنبية، وأجهزة إلكترونية تحتوي على دلائل فنية تؤكد مزاولته للنشاط المخالف.

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة الاتجار في العملات الرقمية والعملة الأجنبية بشكل غير قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.