3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بغرب سوميد، والتي أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بحروق بالغة، نتيجة اندلاع حريق ضخم بالموقع.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، حيث تبين من الفحص الأولي وجود آثار احتراق شديدة بموقع الحفر، وغياب أي لوحات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز أو أعمال جارية بالمنطقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نتج عن تسرب غاز طبيعي نتيجة كسر بخط الغاز أثناء قيام أحد المقاولين بأعمال حفر باستخدام "لودر" دون الحصول على التصاريح أو إخطار الجهات المختصة، ثم قام بردم الخط المكسور دون اتخاذ أي إجراءات وقائية.

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، وأحد أعضاء لجنة فنية من نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، الذين أكدوا أن رائحة الغاز ظلت تنبعث في محيط الموقع منذ مساء يوم 6 مايو، دون أي تحرك للإبلاغ، إلى أن اشتعلت النيران صباح اليوم التالي بسبب تشبع الهواء بالغاز وارتفاع درجات الحرارة وحركة المرور الكثيفة.

وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث وتحديد أسباب الاشتعال والمسؤوليات الفنية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت استدعاء مسؤولي الجهة المالكة لخط الغاز، والشركة المنفذة لأعمال الحفر، لسماع أقوالهم وبيان مدى التزامهم بإجراءات السلامة.

وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار خط غاز بطريق الواحات اليوم الأربعاء إلى 3 وفيات و13 مصابا.

المصابون هم كل من: أحمد مصطفى 23 عاما، عبد الرحمن أشرف 24 عاما، سيف وائل 17 عاما، عبد التواب سالم 38 عاما، حذيفة أحمد 30 عاما، محمد عبد الله 32 عاما، طه محمد 53 عاما ومنة أيمن 21 عاما، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما شملت القائمة مصطفى محمد 40 عاما، منار حسن 22 عاما، محمود رجب 54 عاما، محمد أحمد 45 عاما، محمود صلاح، وجميعهم مصابون بحروق ونقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وكانت مصادر أمنية مسؤولة أوضحت في تصريحات لمصراوي إن الكسر ناتج عن أعمال حفر بدون تنسيق من شركة مقاولات.

حسب المصادر، نتج عن الكسر حريقا هائلا أدى إلى تفحم 10 سيارات ودراجة نارية القادم من الواحات اتجاه جهاز 6 أكتوبر.