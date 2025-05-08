الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بـ800 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

كثفت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم الاتجار غير المشروع، وضربت خلال أسبوع ضربة موجعة لعصابات غسل الأموال.

ونجحت أجهزة الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من العناصر الإجرامية الذين راكموا ثروات ضخمة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إضفاء طابع قانوني زائف عليها لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وأسفرت التحركات الأمنية خلال أسبوع عن ضبط عدد من القضايا، وبلغت القيمة المالية لغسل الأموال فيها نحو 800 مليون جنيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.