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طلقة غامضة.. العثور على جثة شخص داخل شقة في المعصرة

12:45 م الخميس 08 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل إحدى الشقق، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على الجثة مصابة بعيار ناري.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، بينما واصلت فرق البحث الجنائي جمع الأدلة والتحريات لكشف هوية الجاني والدافع وراء الواقعة.

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