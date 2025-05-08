القبض على 3 عاطلين سرقوا كابلات إنارة بمنشأة ناصر

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة كابلات كهربائية مخصصة لإنارة أحد الطرق بمنطقة منشأة ناصر في القاهرة.

وكان مهندس بحي منشأة ناصر قد أبلغ قسم الشرطة باكتشافه سرقة الكابلات من موقع العمل، ما استدعى تحركًا أمنيًا عاجلًا لفحص البلاغ.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة. وعُثر بحوزتهم على الكابلات المسروقة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، فضلًا عن تنفيذهم واقعتين مماثلتين بنفس الأسلوب.

قاد المتهمون رجال المباحث إلى أماكن إخفاء المسروقات، حيث جرى ضبطها كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.