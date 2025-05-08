3 جثث و11 مصابا في حوادث منفصلة وضحية جديدة على غرار "لام شمسية"

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أخرون في انقلاب سوزوكي بالشيخ زايد.

تبين بالفحص انقلاب السيارة بطريق صقر بالقرب من وحدة إسعاف بالكيلو 55 مما أسفر عن حالة وفاة و6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وفي حادث آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أخرون في تصادم سيارة سوزوكي مع ميكروباص بطريق الروبيكي ونقلوا إلى مستشفى بدر الجامعي.

فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة غريق نزل للاستحمام في ترعة المريوطية وجرفه التيار ليلقى مصرعه.

وفي الشيخ زايد، اتهم شخص ابن جاره باستدراج طفله الى سطح العقار سكنهم واعتدى عليه جنسيا وأمكن ضبطه.