بعد إنهاء إجراءات التصالح.. حجز استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب الخطيب للحكم

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 أشهر، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني.

وخلال الجلسة، قدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى، ما يفيد التنازل عن 3 قضايا ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لهيئة المحكمة.

وكانت أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في شهر مارس الماضي، حكمها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار محمد عثمان.

وتصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعد مبادرة الأخير التي أعرب من خلالها عن كامل احترامه للخطيب.

وأنهى محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي إجراءات التنازل عن القضايا التي صدر بها أحكام غرامات مالية، ويتم إنها باقي إجراءات التنازل عن باقي القضايا الصادر بها أحكام حبس، اليوم، بحضور المستشار مرتضى منصور شخصيًا.