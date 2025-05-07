5 كيلو حشيش.. "جنايات الجيزة" تعاقب "ديلر العجوزة" بالسجن 15 عاما



كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "6" جنايات الجيزة، بمعاقبة "ديلر" في حي العجوزة بالسجن المشدد 15 عاما، في واقعة اتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 17559 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 4732 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، للمتهم "م.س" عامل أنه في اليوم الثامن والعشرين من أغسطس 2024 حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا متخذا دائرة قسم العجوزة بالجيزة مكانا لتجارته الآثمة.

وألقى رجال مباحث العجوزة بمديرية أمن الجيزة، القبض على "ديلر العجوزة"، بحوزته 50 قطعة حشيش بعدما وردت معلومات سرية أكدت قيام المتهم بالاتجار في الحشيش متخذا دائرة القسم وكرًا للممارسة نشاطه الآثم.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي وفق أوراق الدعوى، أن المضبوطات عبارة عن 50 قطعة ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من جدول قانون المخدرات وزنوا "خمسة كيلو جرام ومائتان وأربعة عشر جراما".

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أدانته بالسجن المشدد 15 عاما لما أسند إليه من اتهام.