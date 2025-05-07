أتمسكت داخل المطار.. التحقيق مع راقصة شهيرة بتهمة حيازة الماريجوانا

كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع راقصة شهيرة؛ لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الماريجوانا وشاي مخلوط بزيت الماريجوانا المخدر، وبعض الممنوعات خلال قدومها من دولة ألمانيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، من القبض على راقصة شهيرة "س. س" خلال قدومها من دولة ألمانيا بحوزتها كمية من مخدر الماريجوانا وشاي مخلوط بزيت الماريجوانا المخدر.

وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة الشهيرة مواد مخدرة، خلال قدومها على رحلة قادمة من مطار فرانكفورت.

وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، تم القبض عليها بحوزتها كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.