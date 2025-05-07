صور| رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح المقر الجديد بالعلمين الجديدة

كتب- أحمد أبو النجا:

في خطوة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للجهاز الإداري للدولة والمواطنين، افتتح معالي المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد اللواء خالد شعيب - محافظ مرسى مطروح، وعدد من قيادات النيابة الإدارية والجهات التنفيذية.

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه حضر الحفل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في النيابة والقيادات المحلية، بينهم المهندس أحمد إبراهيم - رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

في كلمته، شكر المستشار عبد الراضي صديق محافظ مرسى مطروح على دعمه المستمر للنيابة، مؤكدًا أن المقر الجديد يعكس التطوير الشامل الذي تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أكد أن هذا المقر يمثل إضافة هامة لأعضاء النيابة ويعزز من تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب عن سعادته بافتتاح المقر الجديد، مؤكدًا على أهمية دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، مشيدًا بمنظومة التحول الرقمي التي استعرضها الحضور، والتي تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتسهيل التواصل مع المواطنين.

تضمنت الفعالية أيضًا استعراضًا لمنظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة التي تقوم بها النيابة، بما في ذلك تقنية التحقيق باستخدام الإملاء الصوتي، والتي تسهم في تيسير الإجراءات وتسريع إنجاز التحقيقات، فضلًا عن دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

في ختام الفعالية، تبادل الحضور الدروع التذكارية، معربين عن تقديرهم لجهود النيابة الإدارية ودعمها المستمر لتحقيق العدالة الناجزة.