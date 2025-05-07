لتعزيز التعاون.. رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر مجلس الدولة بالدقي. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين لدعم الصحافة القومية وتعزيز دورها في خدمة قضايا المجتمع.

وأكد المستشار أحمد عبود على أهمية دور الهيئة الوطنية للصحافة في إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز إمكانياتها، مشيدًا بالجهود المبذولة من المهندس عبد الصادق الشوربجي في ترسيخ استقلال الهيئة وتحقيق خطة تطوير المؤسسات الصحفية، التي تعد منارة للعمل الصحفي المهني في المنطقة العربية. كما أثنى على دور الهيئة في خدمة قضايا الوطن والمجتمع.

من جانبه، أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي عن تقديره الكبير لمجلس الدولة، باعتباره بيت الخبرة القضائي والقانوني، معربًا عن فخره بالتعاون المستمر بين الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس في تعزيز العدالة والصياغات التشريعية والدستورية.

وثمن المستشار أحمد عبود التعاون الوثيق بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أنه يعد نموذجًا للتعاون بين السلطة القضائية والجهات الحكومية المختلفة، معربًا عن تمنياته بدوام التواصل بين الجانبين لخدمة مصالح مصر الحبيبة.