بعد تأييد السجن 15 عامًا.. دفاع "المضيفة التونسية" يطعن على الحكم أمام النقض

كتب- أحمد عادل:

تقدمت هيئة الدفاع عن "أميرة ح."، المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بحقها بالسجن 15 عامًا بتهمة قتل ابنتها داخل مسكنها في القاهرة الجديدة، باستخدام حزام حقيبتها.

وقال محامي الدفاع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف ليس نهائيًا، وأنه تم تقديم مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإعادة النظر في القضية.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد أيدت حكم السجن 15 عامًا ضد "أميرة" بعدما أدينت بقتل ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، في واقعة حدثت داخل شقتها في القاهرة الجديدة.

التفاصيل التي وردت في التحقيقات تشير إلى أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج الروحاني، حيث ادعت في التحقيقات أنها كانت تتلقى "تجليات" وروحانيات تأمرها بقتل ابنتها، لتخليصها من "الروحانيات السلبية" التي كانت تظن أنها تؤثر عليها. وأوضحت أنها قامت بخنق ابنتها بحزام حقيبتها، ثم حاولت الانتحار بنفسها قبل أن ينقذها زوجها.

التحقيقات شملت أيضًا عرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان حالتها العقلية في ظل ادعاءاتها بأنها كانت تعاني من حالات روحانية.

الطعن أمام محكمة النقض سيحدد مصير القضية في الجلسات القادمة.