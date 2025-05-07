هدير تطلب خلع زوجها: "بياكل التفاح بالقرفة وموز مسلوق"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "هدير.م"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبةً الانفصال عن زوجها بعد عام ونصف من الزواج، مبررةً ذلك بقولها: "جوزي بيحب الفاكهة مسلوقة، وكل يوم له طلبات غريبة ومتعبة.. ومش قادرة أكمّل معاه".

تحكي هدير عن تفاصيل زواجها من "كريم.س"، 35 عامًا، موضحة أن علاقتهما بدأت بخطوبة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر، وأنها لم تكتشف طباعه الحقيقية إلا بعد الزواج. وأضافت: "في البداية كان هادي وعاقل، بس بعد الجواز بدأت تظهر تصرفاته الغريبة.. بيحب ياكل كل حاجة بطريقة غير مألوفة، وبيتدخل في تفاصيل الطبخ بشكل مزعج".

وتتابع الزوجة: "في مرة طلب مني أسلق له الموز، وقال إنه كده صحي أكتر!، ويوم تاني طلب تفاح مسلوق بالقرفة، ولما اتأخرت عليه زعل مني أسبوع.. هو عايش كأنه في مطعم خمس نجوم وكل يوم ليه مزاج جديد".

وأشارت هدير إلى أنها حاولت التأقلم مع الوضع، لكنها بدأت تشعر بضغط نفسي وتوتر دائم، خاصة مع رفضه مساعدتها في أي شيء داخل المنزل. وقالت: "كل حاجة لازم تتعمل بالدقة اللي هو عايزها، حتى وأنا تعبانة أو راجعة من الشغل".

وأكدت أنها طلبت الطلاق وواجهت رفضًا، إذ اعتبر زوجها مطالبها "تفاهات"، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعدما وجدت أن الحياة معه أصبحت مستحيلة. واختتمت حديثها قائلة: "أنا مش عايزة أعيش في مطبخ تجارب كل يوم.. تعبت ومش قادرة أكمل".

الدعوى حملت رقم 379 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.