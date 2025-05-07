عنصر إجرامي يغسل 50 مليون جنيه عبر عقارات وسيارات فارهة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده في تتبّع الأموال غير المشروعة، وتمكّن من كشف نشاط أحد العناصر الإجرامية المتورط في غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.

وكان المتهم قد حصل على تلك الأموال من نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وحاول إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، لإضفاء صبغة شرعية على تلك العائدات وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

عقب التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.