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بنادق وهيروين في المرج.. ليلة سقوط عصابة المخدرات والسلاح بالقاهرة

12:42 م الأربعاء 07 مايو 2025

أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين تورطا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمنطقة المرج.

وجاء ذلك عقب ورود معلومات وتحريات أكدت نشاط المتهمَين، المقيمَين بدائرة قسم شرطة المرج، في ترويج المواد المخدرة والأسلحة دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض عليهما، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، و2 بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، و2 فرد محلي الصنع، إلى جانب عدد من الطلقات النارية، وميزان حساس.

وبمواجهتهما، أقرّا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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المخدرات هيروين منطقة المرج المواد المخدرة
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