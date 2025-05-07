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ملاحقة أباطرة الدولارات.. ضبط قضايا عملة بقيمة 15 مليون جنيه في 24 ساعة

12:15 م الأربعاء 07 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب ـ علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حملة مُكبرة لملاحقة تجار النقد الأجنبي.

جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت، خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة الدولارات
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