جنح الجيزة تبريء "كوافيرة العمرانية" من سرقة مجوهرات ألمانية

كتب ـ رمضان يونس:

قضت دائرة جنح العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ببراءة كوافيرة من واقعة اتهام سيدة "ألمانية" لها بسرقة حلق لولو وسلسلة كرتيرة من داخل مسكنها في منطقة الطالبية بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة في الدعوى رقم 6333 لسنة 2025 جنح قسم الطالبية، للمتهمة "أ.ص"، سرقة "حلق لولو وسلسلة كرتيرة" المملوكة "م.ح خ" ـ ألمانية الجنسية ـ حال كونها تعمل لدى المجني عليها كوافيرة، وتترد إلى مسكنها من حين إلى آخر وذلك على النحو المبين بالأوراق.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها"م.ح"خ" ألمانية الجنسية ـ وأكدت استدلالاً أن "أ.ص" في اليوم السادس من أبريل 2025، غافلتها أثناء ترددها عليها لأعمال النظافة وسرقت "حلق لولو وسلسة سكرتيرة"، من المنزل.

واستجوبت النيابة العامة "أ.ص"، عقب القبض عليها، وأنكرت أمام جهات التحقيق ما نسب إليها من اتهام مؤكدة أنها تعمل كوافيرة لدى الشاكية منذ 30 عامًا، موضحة أن وجود خلافات بينهما كون الأخيرة تتعامل مع أهلية زوج الشاكية وأن الأخيرة ليست على وفاق معهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمة تتردد على المجني عليها منذ فترة لقيامها بأعمال تنظيف الشعر والبشرة، وفي يوم الواقعة فوجئت الشاكية بعدم وجود حلق وسلسلة مملوكتين إليها حال تواجد المتهمة والتي لم يتواجد غيرها وأنها اكتشفت عدم وجودهما بعد صرف المتهمة من المنزل، فضلا عن عدم ضبط المسروقات المبلغ بسرقتها بحوزة المتهمة.

وترافع حسن يوسف وكيلاً عن المتهمة أمام الدائرة، وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وعدم وجود شهود للواقعة.