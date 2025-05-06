"خناقة حريمي بسبب شات".. الداخلية تكشف كواليس فيديو العاشر من رمضان

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله بعض الفتيات يعتدين على فتاة أخرى بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وبسؤالها قررت اعتداء 8 فتيات مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر عليها بالضرب؛ بسبب مشادة كلامية بينها وبين إحدى المشكو فى حقهن على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة فاستعانت بباقى صديقاتها واعتدائهن عليها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.