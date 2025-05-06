بينهم أبو هريرة ومرسي والجمال.. ننشر قرار مد إدراج 11 متهمًا على قوائم الإرهاب

كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 95 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2025، قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنايات بدر المنعقدة في غرفة المشورة المشكلة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل، ضياء الدين حامد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد رفعت طلبة وكيل النيابة، في طلب المستشار النائب العام بمد الإدراج رقم 1 لسنة 2020 قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وجاء نص القرار، أن المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة قررت مدة الإدراج لكل من محمود محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وعلي السيد أحمد محمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن مرسي رمضان، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، وخالد أحمد أحمد أبو شادي، وأحمد سمير محمود أحمد عمار، وأحمد زكي محمد علي السيد الجمال، وسامح مدبولي عبد الرحمن علي، وأيمن كامل حسان متولي، وعبد الرحمن قرني معوض سید ملیجي، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابق.

وينشر القرار في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.