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مصرع سباك صعقا بالكهرباء داخل كمبوند بالشيخ زايد

06:16 م الثلاثاء 06 مايو 2025

صعق كهربائي-تعبيرية

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كتب- محمد شعبان:

لقي سباك مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل كمبوند سكني بالشيخ زايد، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال جثة أربعيني إثر صعق كهربي.

التحريات بينت أن "فتحي محمود" 49 عامًا مقيم البدرشين لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في أثناء عمله داخل كمبوند العزيزية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

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سباك صعق كهربائي الشيخ زايد الجيزة النجدة البدرشين
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