إعلان

"دخلت الفيلا لقتهم مع بعض".. زوجة لاعب كرة تتهمه بالخيانة وتستنجد بالنجدة

06:07 م الثلاثاء 06 مايو 2025

خيانة زوجية - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

عودة مفاجئة إلى عش الزوجية أزاحت الستار عن خيانة لاعب كرة قدم لزوجته، وضبطته في وضع مخل للآداب مع أخرى.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ استغاثة من ربة منزل تتهم زوجها بالخيانة وضبطها له وأخرى داخل المنزل.

قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ بكمبوند سكني واستمعت إلى أقوال الشاكية، وتبين أنها ابنة مدرب معروف قالت "رجعت الفيلا فجأة لقيت جوزي مع واحدة في الصالة".

صدمة قوية أفقدتها هدوءها المعتاد، وصبت غضبها على الثنائي لتصطحب الشرطة الثلاثة إلى القسم لسماع أقوالهم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خيانة زوجية لاعب كرة ابنة مدرب القاهرة كمبوند النجدة خيانة متلبس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العثور على جثة أسفل برج بفيصل

إعلان

إعلان

4 إجراءات رئيسية.. بيان رسمي جديد بشأن جودة البنزين بعد الجدل الواسععاجل|
"فرحة ورقص وغناء".. 50 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل زفاف رنا رئيس .
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)