أمن الإسكندرية يكشف هوية لص ظهر في فيديو سرقة هاتف صاحب محل

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر مالك محل من سرقة شخص هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة من داخل المحل بالعطارين في الإسكندرية.

بالفحص تبين عدم تحرير الشاكى محضرًا بالواقعة وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر).

وتبين أنه يعانى من مرض نفسى وتم حجزه بأحد مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.