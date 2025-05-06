كابوس "لام شمسية" يلاحق أطفال في الجيزة.. "مكة" فقدت عذريتها وتلميذ نجا بصرخة

كتب - محمد شعبان:

لم يكد يتجاوز المصريون كارثة طفل دمنهور المعروف بـ"سبايدر مان دمنهور" حتى تكرر المشهد ولو بتفاصيل مختلفة بعض الشيء بنطاق محافظة الجيزة.

داخل أرض زراعية بعيدة عن المنازل بالوراق، استدرج مزارع طفلة صغيرة لم تتجاوز التاسعة من عمرها إلى عشة تتوسط أشجار التوت، وأفقدها أعز ما تملك بدعوى مساعدتها في جمع حبات التوت.

"مكة" روت ما حدث لها لأبيها فاصطحبها إلى ديوان القسم وحرر محضرًا بالواقعة لتتحرك قوة من القسم بقيادة العقيد مجدي موسى وتلقي القبض على المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا.

مأساة الصغيرة كادت تتكرر في الهرم، سائق مركبة توك توك بلغ من العمر عتيا تتبع خطوات طفل حتى مدخل العقار سكنه وهمَّ بالاعتداء عليه لولا صرخات الصغير ليتجمع الأهالي من كل حدب وصوب ويمنحوه وصلة من الضرب قبل تسليمه للشرطة.