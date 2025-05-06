أمن الإسكندرية يعيد سيارة مسروقة بعد مطاردة مع سارقها

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة سيارة أحد المواطنين بمحافظة الإسكندرية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي الواقعة خلال وقت وجيز.

وكان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغًا بتاريخ 16 أبريل الماضي من أحد المواطنين، يفيد باكتشافه سرقة سيارته الخاصة أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، حيث تبين أنهما عاطلان، يقيمان بمحافظة الإسكندرية. وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما أُشير، وأرشدا عن مكان السيارة المسروقة، والتي تم ضبطها وتسليمها لمالكها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.