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ضبط لصين سرقا هاتف أجنبي بأسلوب "الخطف" في شبرا الخيمة

02:24 م الثلاثاء 06 مايو 2025

ضبط لصين

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو متداول على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من مواطن يحمل جنسية إحدى الدول، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص، تبين أن قسم شرطة أول شبرا الخيمة تلقى بلاغًا بتاريخ 30 أبريل الماضي من سيدة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بأن زوجها، وهو أجنبي الجنسية، تعرض لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" على يد شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية، ثم لاذا بالفرار.

بعد تقنين الإجراءات، تم تحديد مرتكبي الواقعة والقبض عليهما، وهما شخصان لهما سوابق جنائية. عُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة، وهي بدون لوحات معدنية. وبإرشادهما، تم استرداد الهاتف المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط لصين سرقة هاتف شبرا الخيمة
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