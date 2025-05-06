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رصاص أمام المعرض.. الداخلية تضبط متهمين بإطلاق نار في مدينة نصر بسبب "صور خاصة"

01:43 م الثلاثاء 06 مايو 2025

القبض على متهم- أرشيفية

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كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية أمام أحد المعارض بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث استهدفت سيارة مالك المعرض أثناء توقفها أمام مقر عمله.

وبالانتقال والفحص، تبين أن شخصًا مجهولًا أطلق النار على السيارة مستخدمًا بندقية خرطوش، قبل أن يفر هاربًا على دراجة نارية يقودها شريك له.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وضُبط بحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما، اعترف أحد المتهمين بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، ظنًا منه أن المجني عليه يحتفظ بصور شخصية لأسرته على هاتفه المحمول. فيما تولى المتهم الآخر قيادة الدراجة النارية لتسهيل الهروب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مدينة نصر شرطة مدينة نصر أول دراجة نارية
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