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16 مليون جنيه مخدرات.. سقوط عنصرين إجراميين بمنشأة ناصر

01:06 م الثلاثاء 06 مايو 2025

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة منشأة ناصر، بحوزتهما كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

ووفقًا للتحريات، حاول المتهمان جلب وتخزين كميات من المخدرات لترويجها داخل محافظة القاهرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما أكثر من 30 كيلوجرامًا من مادتي الاستروكس والبودر، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وذخائر، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وقدّرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 16 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلا إلى النيابة العامة للتحقيق.

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منشأة ناصر المواد المخدرة مكافحة جرائم الاتجار
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