غير مصرح بتداولها.. ضبط تاجر يبيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صاحب محل يبيع "ريسيفرات مُعدلة" لفك شفرات القنوات الفضائية بالعاشر من رمضان.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ببيع أجهزة معدّلة لفك شفرات القنوات الفضائية بشكل غير قانوني، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المتهم، وبتفتيش المكان في حضوره، تم العثور على عدد من أجهزة الريسيفر المعدة لفك الشفرات "دون ترخيص"، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات النشاط غير المشروع، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسة النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بارتكابه تلك المخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.