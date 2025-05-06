فيديو أثار ضجة.. الداخلية تكشف حقيقة "صراخ الأطفال" بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن أصوات صراخ أطفال، وادعاء قيام سيدة بالتعدي على أحفادها داخل عقار سكني بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة تتعلق بمشادة كلامية نشبت بين اثنتين من حفيدات السيدة المذكورة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي دون وقوع إصابات، وذلك وفقًا لأقوال جدة الأطفال وعمهم، الذين أكدوا أن الأمر لم يتجاوز خلافًا بسيطًا بين الطفلتين. كما نفت الفتيات المعنيات، وهن من حملة جنسية إحدى الدول، تعرضهن لأي اعتداء من الجدة.

وفي إطار استكمال التحريات، تم ضبط السيدة القائمة على تصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنها ربة منزل تقيم في العقار المواجه لمحل الواقعة. وبمواجهتها، أقرت بتصوير الفيديو ونشره بدافع القلق على سلامة الأطفال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.