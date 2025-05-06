إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي



كتب- رمضان يونس:

قررت النيابة العامة، إحالة إعلامية شهيرة إلى محكمة جنح الاقتصادية المختصة، في واقعة اتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة الأقتصادية، جلسة 19 مايو الجاري أولى جلسات مُحاكمة الإعلامية بتهمة السب والقذف.

ووجهت النيابة العامة للإعلامية في الدعوى رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، تهمة السب والقذف كونها شاركت منشور مرتضي منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إساءة وتشهير للمخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة شاليمار شربتلي.

المخرج خالد يوسف تقدم ببلاغ رسمي ضد "أ.ع" إعلامية شهيرة يتهمها بالسب والقذف والتشهير بزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها شاركت منشور عبر صفحتها تضمن إساءة لهما بشأن قضية المخرج عمر زهران.