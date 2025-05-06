في واقعة شاليمار وخالد يوسف.. إحالة مرتضي منصور للمحاكمة



كتب - رمضان يونس:

قررت النيابة العامة، إحالة رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضي منصور، إلى محكمة الجنح المختصة، في واقعة اتهامه بسبب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة، لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران التي اعتبرها إساءة له وزوجته.

كان المخرج خالد يوسف، تقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اتهمه بالسب والقذف والتشهير، بشأن التصريحات المثيرة للجدل في محاكمة المخرج عمر زهران بواقعة سرقة المجوهرات كونه أحد فريق الدفاع الموكل عن الأخير بالقضية، التى انتهت بإدانة المخرج بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ثم خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى عاما واحد.