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ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم

12:10 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

جانب من الفيديو

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كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة رصد تصرفا مشينا لطفل لم يتجاوز الـ12 عاما، حاول الاعتداء جنسيًا على كلب بالشارع.

الفيديو -يتحفظ مصراوي على نشره- انتشر كنار في الهشيم خاصة صفحات الجمعيات المعنية بحقوق الحيوان وسط مطالبات بسرعة التحرك وضبط الصغير.

قوة أمنية من نقطة شرطة الرماية التابعة لقسم الهرم تحفظت على الصغير وأسرته لاتخاذ اللازم.

الواقعة أثارت جدلا واسعا عبر مناصات السوشيال ميديا وسط صدمة عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

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