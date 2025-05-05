"ضربوا ابني بالطبنجة".. كواليس استغاثة أب اتهم 3 طلاب بالاعتداء على ابنه بالبرلس

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات أمن كفر الشيخ ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اعتداء 3 أطفال على آخر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة البرلس من أحد المستشفيات باستقبال طفل 12 عاما مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والده اتهم 3 طلاب بالاعتداء على ابنه بالضرب محدثين ما به من إصابات.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم وبسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بمنزل أحدهم "فـى عدم تواجد أهليته" أحضر سلاحا ناريا (طبنجة مُعدلة غير مرخصة) خاصة بوالده (مالك مكتب مقاولات).

وحال عبثه بها خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة صديقه المشار إليه فسحبه وخرج به من المنزل لطلب المساعدة، وتم ضبط والد المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح النارى الغير مرخص وأن الواقعة حدثت دون علمه.