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الداخلية: عاطل مهتز نفسيًا وراء فيديو ربط قطط بالعمرانية

07:36 م الإثنين 05 مايو 2025

المشكو في حقه

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القاهرة - مصراوي:

كشف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية تفاصيل فيديو متداول لتضرر سيدة من شخص؛ ربط عددًا من القطط بالشارع ورفضه تسليمهم لها لرعايتها.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بالمشكو في حقه يربط 3 قطط بحبل ووضعهم بجواره دون رعاية، ولدى مطالبتها وصديقتها بتسليم القطط لهما لرعايتهم رفض ذلك فنشرت المقطع.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتبين أنه غير مُتزن نفسيًا.

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