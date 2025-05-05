الشرطة تعاقب سائق ملاكي استعرض بسيارته بموكب زفاف بالشرقية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن أداء قائد سيارة ملاكى حركات استعراضية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تبين أنه تم ضبط السيارة المشار إليها وقائدها فى حينه (عاطل – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء مشاركته فى حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.