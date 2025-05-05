"وابل من الرصاص".. المؤبد لفلاح قتل شخصًا بسبب خلافات بينهما بالبدرشين

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة "حسن ع." بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل شخص في منطقة البدرشين بسبب خلافات سابقة بينهما.

كما قضت المحكمة ببراءة "أحمد ح." و"نادية ه." من التهم المنسوبة إليهما.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين " حسن . ع " 54 سنة، فلاح، و" أحمد . ح " 28 سنة عامل، و" نادية . ه" 51 سنة، ربة منزل، قتلوا المجني عليه "عصام علي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدافع خلافات سابق بينهم، وأعد الأول لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر وقام باخفائها بمسكنه والذي قام بشرائهم منذ مدة زمنية بسبب تلك الخلافات، وما أن ظفروا به حال تواجده أمام المسكن متربصًا له حتى أطلق الأول صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.