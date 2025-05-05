تأجيل استئناف "قاتل طفلته" بالوراق لعدم وجود محامٍ.. والمتهم يشكك في سلوكها

كتب – أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الاثنين، تأجيل نظر استئناف المتهم "سيد م."، الصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة قتل طفلته، إلى جلسة غد الثلاثاء، لندب محامٍ للدفاع عنه.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد أمام علي، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي، أشرف إبراهيم قنديل، وأحمد محمود الدسوقي، وأمانة سر محمد لاشين ومحمد أبو العلا.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد المتهم، بعد إدانته بقتل نجلته الطفلة "جنى سيد" عمدًا، بزعم الشك في سلوكها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح ابنته، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (كتر)، ثم استدرجها إلى حانوت بمنطقة الوراق، وهناك خنقها باستخدام غطاء رأسها حتى فقدت الوعي، ثم سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حاز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مبرر قانوني أو مهني.