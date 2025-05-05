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القبض على تشكيل عصابي سرق مواطنًا بالإكراه أعلى الطريق الدائري بالجيزة

04:16 م الإثنين 05 مايو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة، بتعرضه للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل 3 أشخاص أثناء تواجده أعلى الطريق الدائري، حيث قام الجناة بإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول، ولاذوا بالفرار مستقلين دراجة نارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم، وهم ثلاثة أشخاص مقيمون بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتهم على السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

كما تبين قيام الجناة ببيع الهاتف المحمول المسروق إلى أحد الأشخاص "سيئ النية"، وتم ضبطه واسترجاع الهاتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.

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الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي محافظة الجيزة سلاح أبيض
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