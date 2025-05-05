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استعراض بسيارة وسلاح.. الأمن يكشف ملابسات "فيديو القليوبية"

01:49 م الإثنين 05 مايو 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من مستقلي سيارة يقومون بحركات استعراضية حاملين أسلحة بيضاء، وذلك في نطاق محافظة القليوبية.

بالفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة التي ظهرت في الفيديو، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وباقي مستقليها، وعددهم 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المحافظة.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط 3 قطع سلاح أبيض، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأوضحوا أنهم كانوا يحتفلون بزفاف شقيقة أحدهم أثناء قيادة السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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الأجهزة الأمنية محافظة القليوبية سلاح أبيض
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