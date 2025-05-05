قضية ثأر الإخصاص.. الإعدام والمؤبد لأم وأولادها في الصف

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ثأر الإخصاص"، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على الحكم.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من "حسام"، ووالدته "ن.ج"، والمتهم الثالث "طارق"، وذلك لإدانتهم في القضية ذاتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر خالد شعبان.

ووفقًا لأوراق القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهمين "محمد.ع" و"حسام.م" أقدما على قتل المجني عليه "سعد.س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية خصومة ثأرية قديمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا للجريمة، حيث أعدا سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية، وانتظرا ظهور المجني عليه في أحد الأماكن التي يتردد عليها، وباغته المتهم الأول بإطلاق الرصاص عليه حتى أرداه قتيلاً.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة، ومن بينهم والدة المتهمين، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "صبحي.ع"، الذي أُصيب بطلق ناري، لكنه نجا من الموت بعد نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج.

وواجه المتهمون أيضًا اتهامات بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بالإضافة إلى ذخائر حية عيار 9 مم، بالمخالفة للقانون.