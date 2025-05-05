الزوجة كتفته والزوج قتله.. كيف خططت "راندا" للانتقام من عشيقها؟

كتب- عاطف مراد:

في واقعة تقشعر لها الأبدان، شهدت مدينة العاشر من رمضان جريمة قتل مروعة، خطط لها زوج اكتشف خيانة زوجته، فقرر الانتقام بطريقته الخاصة، فاستدرج العشيق إلى شقته بمساعدة الزوجة، ثم أرداه قتيلاً وسرق سيارته.

البداية عندما علم "السيد. ن" (41 سنة - سائق، مقيم بمحافظة دمياط) أن زوجته "راندا. م" (35 سنة) على علاقة غير شرعية برجل آخر يُدعى "دياب" (58 سنة - مقاول)، يقيم بمفرده بشقة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

بدلاً من مواجهتها أو إنهاء العلاقة، أجبرها على التواصل مع العشيق وإيهامه بأنها لا تزال ترغب في لقائه، متظاهرة بالتخطيط لقضاء ليلة معه. وحين وافق الضحية، رافقها الزوج إلى شقته في الموعد المتفق عليه.

دخلت الزوجة بمفردها وقيدت الضحية بشريط لاصق ووثقت يديه، ثم استدعت الزوج الذي انهال على المجني عليه طعنًا بخنجر حتى فارق الحياة. وبعد تنفيذ الجريمة، استولى الزوجان على هاتف المجني عليه ومفاتيح سيارته، ولاذا بالفرار.

بعد أيام من الغياب، حاول نجل المجني عليه – المقيم بمحافظة الإسماعيلية – الاتصال بوالده دون جدوى، فانتقل إلى الشقة ليُفاجأ بجثته غارقة في دمائها داخل صالة الشقة، ليُبلغ على الفور أجهزة الأمن.

المعاينة الأولية كشفت أن الجثة مصابة بعدة طعنات وأن جميع نوافذ الشقة سليمة، ما يُشير إلى معرفة الجناة بالمجني عليه.

التحريات أكدت تورط "السيد" وزوجته "راندا"، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

وفي 11 أغسطس 2024، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا، مع تحديد جلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم.