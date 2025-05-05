سقوط المزور الدولي بالجيزة.. أختام وشهادات تعليمية تحت السرير

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مزور أجنبي حوّل شقته لوكر لتقليد الأختام الرسمية، في الجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية.

المتهم اتخذ من محل سكنه وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع، حيث وفّر الأدوات اللازمة للتزوير وبدأ في تقديم خدماته المزيفة مقابل المال، وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر المتهم، وتم ضبطه وبحوزته:

مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوبة لعدة مؤسسات تعليمية.عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، وأدوات وأجهزة إلكترونية تُستخدم في عمليات التزوير، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، عُثر على دلائل رقمية تؤكد تورطه في عمليات التزوير، وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.