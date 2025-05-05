مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات قوية لتجار الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من تحقيق نتائج أمنية حاسمة بعدد من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وجاءت نتائج الحملات على النحو التالي:

مديرية أمن المنوفية

تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة قويسنا، بحوزته 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة كرموز، بحوزتهما أكثر من 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

مديرية أمن السويس

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الجناين، بحوزته 35 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، كما ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الأربعين، بحوزتهما 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة الجناين، بحوزته 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس (الميثامفيتامين).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بما يزيد عن 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.