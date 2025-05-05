أسامة الجندي: كل من كتب الله له الحج هذا العام يجب أن يعيش هذه الحالة

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الحديث عن الروحانيات في الحج لا يكتمل إلا باستحضار عظمة النداء الإلهي لمن كتب الله له حج هذا العام، مشددًا على أهمية استشعار المعنى العميق لقول الله تعالى: "فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ".

وأضاف الجندي، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذه الآية تعبر عن شوق غير مقنن، شوق لا تحدّه حدود، ولا تضبطه قواعد، تمامًا كما ورد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام حين قال تعالى: "فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ"، مشيرًا إلى أن كلمة "آوى" هنا تكشف عن شوقٍ ولهفةٍ واحتضان عاطفي لا يمكن وضعه في قالب محدد.

وتابع: كل من كتب الله له الحج هذا العام، يجب أن يعيش هذه الحالة من الشوق اللامحدود للكعبة، للطواف، لكل شعائر الحج، بأن يحمل قلبه شوقًا عارمًا كما اشتاق سيدنا يعقوب ليوسف عليهما السلام.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، أن الاستعداد للحج ليس ماديًا فقط، وإنما هو استعداد نفسي وبدني وروحي أيضًا، مبينًا أن الله إذا استدعى عبدًا لحج بيته الحرام، فإنه يكون قد منحه مسبقًا نعمًا ثلاث: الاستعداد النفسي، والبدني، والمالي، ولذلك قال: "عشان كده في التلبية بنقول: 'إن الحمد والنعمة لك والملك'، فقدمنا الحمد على النعمة، لأن النعمة سبقت بالفعل.

وأكد أن هذه النعم تسبق الفعل؛ فالنية والرغبة والاستعداد النفسي للحج نعمة، والقدرة البدنية على أداء المناسك نعمة، وتيسير المال للحج نعمة، وكلها تجتمع حينما يلبّي العبد نداء الله، بقلب خاشع ولسان صادق.

وتابع: ليكن حجكم هذا العام حج شوق ولهفة ومحبة، لا حج عادة أو واجب فقط.. اجعلوا قلوبكم تسبق أجسادكم، وعيشوا روحانيات اللقاء كما عاشها الأنبياء.

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