القضاء والذكاء الاصطناعي.. انطلاق المؤتمر العربي الأول بمشاركة قيادات النيابة الإدارية

كتب- أحمد أبو النجا:

حضر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من المستشار عبد الرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان: "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، وتنظمه هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقد رافق المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير – المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أثر التطورات التكنولوجية على منظومة العمل القضائي، واستعراض سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير النظم القضائية، إلى جانب التطرق إلى التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة بهذه المستجدات.