إعلان

القضاء والذكاء الاصطناعي.. انطلاق المؤتمر العربي الأول بمشاركة قيادات النيابة الإدارية

11:58 ص الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انطلاق المؤتمر العربي الأول بمشاركة قيادات النيابة الإدارية (2)
  • عرض 3 صورة
    انطلاق المؤتمر العربي الأول بمشاركة قيادات النيابة الإدارية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

حضر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من المستشار عبد الرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان: "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، وتنظمه هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقد رافق المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير – المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أثر التطورات التكنولوجية على منظومة العمل القضائي، واستعراض سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير النظم القضائية، إلى جانب التطرق إلى التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة بهذه المستجدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الراضي صديق هيئة النيابة الإدارية عبد الرزاق شعيب هيئة قضايا الدولة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان