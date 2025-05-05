"شحنة المليار ونص".. القبض على متهمين جدد في عصابة الحشيش المُصنع | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

استكمالًا لجهود ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب مخدر الحشيش الصناعي، أسفرت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، عن تحديد وضبط العناصر المسؤولة عن إدخال كميات المخدر إلى داخل البلاد.

وقد تم ضبط (103 كيلو جرامات من مخدر الحشيش الصناعي)، بالإضافة إلى سيارة، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتُقدَّر القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو (208 ملايين جنيه)، ليرتفع بذلك إجمالي القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في القضية إلى ما يقرب من (مليار و491 مليون جنيه).

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.