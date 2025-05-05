إعلان

"شحنة المليار ونص".. القبض على متهمين جدد في عصابة الحشيش المُصنع | صور

11:36 ص الإثنين 05 مايو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

استكمالًا لجهود ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب مخدر الحشيش الصناعي، أسفرت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، عن تحديد وضبط العناصر المسؤولة عن إدخال كميات المخدر إلى داخل البلاد.

وقد تم ضبط (103 كيلو جرامات من مخدر الحشيش الصناعي)، بالإضافة إلى سيارة، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتُقدَّر القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو (208 ملايين جنيه)، ليرتفع بذلك إجمالي القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في القضية إلى ما يقرب من (مليار و491 مليون جنيه).

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

0

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشكيل عصابي مخدر الحشيش الصناعي مكافحة المخدرات وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان