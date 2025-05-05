"مسكني وقبّلني".. سايس متهم بالتحرش بربة منزل داخل مدخل عقار بالعجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق مع المدعو وليد. ر، 40 عامًا، ويعمل سايس، على خلفية اتهامه بالتحرش بربة منزل داخل مدخل عقار بمنطقة العجوزة، وذلك عقب بلاغ رسمي قدمته المجني عليها.

كانت سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا قد حضرت إلى قسم شرطة العجوزة، وحررت محضرًا أفادت فيه بتعرضها لتحرش جنسي، موضحة أن المتهم دخل خلفها إلى العقار محل سكنها، وقام بملامستها وتقبيلها عنوة، مما دفعها للاستغاثة بالأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث العجوزة، أقر بارتكابه الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي قررت استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها، مع استمرار التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.