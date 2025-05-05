تفاصيل اتهام حسام عاشور لمعلم بالتعدي على نجله في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تعدٍّ بالضرب داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة الهرم، بعد بلاغ تقدم به لاعب النادي الأهلي السابق، حسام عاشور، ضد مدرس لغة عربية، اتهمه فيه بالاعتداء على نجله.

وكان عاشور قد حرر محضرًا في قسم شرطة الهرم، أفاد خلاله بتعرض نجله "إياد" (16 عامًا) للضرب من قبل أحد المعلمين، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة حول الواقعة، حيث يتم الاستماع إلى أقوال الشهود، وجمع المعلومات للتأكد من ملابسات الحادث.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المحضر على النيابة العامة التي تواصل التحقيق.